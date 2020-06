Homem que ameaçava de morte moradores de comunidade no AM é preso

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Manacapuru - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde desta segunda-feira (29), por volta das 14h, em na comunidade Vila Soares, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus), após denúncias de que ele estava ameaçando de morte alguns moradores.

Conforme informações do comandante da PM do município, major Botelho, os Policiais Militares da Força Tática do 9° Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru saíram para averiguar a denúncia no local.

Naquela comunidade, buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado. Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 32, cinco munições do mesmo calibre intactas, uma porção grande de maconha e R$ 3.417.

Procedimentos

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Policia (DIP) de Manacapuru, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Um homem de 22 anos foi preso por estar ameaçando moradores da rua San Maria, bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 23h, um morador ligou para a polícia e relatou que um homem armado estava ameaçando a vizinhança, a Força Tática, que estava realizando patrulhamento na área, atendeu a ocorrência e iniciou as buscas pelo suspeito.

Ao chegar no local, os policias identificaram um homem com atitude suspeita em frente a uma residência. Ao realizar a revista pessoal, os PMs encontraram uma arma, modelo pistola taurus calibre 380 na cintura do suspeito.

