Homem destrói casa e ameaça explodir botija de gás em Manaus

A polícia está no local negociando a entrega do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Uma briga domiciliar atraiu na noite desta segunda-feira (29), pelo menos dez policiais para uma casa localizada na rua Beija Flor, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O local ficou destruído e o principal suspeito não quer se entregar. Ele está com uma faca nas mãos ao lado de uma botija de gás.

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Informações preliminares dão conta de que ele teria brigado com a esposa e que, por alguns instantes, a mulher foi mantida refém, mas conseguiu sair da residência.

As equipes negociam com o homem que seria motorista de ônibus, para que ele se entregue à polícia. Ele ameaça explodir a botija.

Familiares dos envolvidos estão bem alterados e muitos curiosos se aglomeram na via pública para observar o andamento da ocorrência. Um pastor evangélico tenta convencer que o homem se entregue.