Assaltante é morto a pedradas e pauladas na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem, que ainda segue sem identificação e aparenta ter entre 19 e 24 anos, morreu em um linchamento (agressões até à morte) na rua Vasco da Gama, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), quando os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram informados de que um homem estava sendo agredido após cometer assaltos na área.

Policiais relatam que, ao chegarem no local, acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas no momento da chegada do socorro o homem já estava sem vida.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) foram acionados, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), e foi constatado que o homem foi agredido primeiramente com uma pedrada na cabeça.

Segundo o delegado Fábio Silva, qualquer tipo de delito cometido pela vítima, não justifica a reação da população, a ponto de tirar a vida de uma pessoa.

"A gente pede que a população não faça justiça com as próprias mãos. Teremos que investigar o que aconteceu, tem muitas câmeras de segurança aqui na área, então vamos atrás do autor, não é porque a pessoa estava roubando ou tomando um caminho errado, que a população tem o direito de fazer esse tipo de linchamento", disse o delegado.

Segundo Silva, populares informaram que o homem teria cometido assaltos. A perícia confirmou que, após ele receber uma pedrada, também foi fortemente agredido em várias regiões do corpo.

"Prece que ele veio fugindo de outra rua, a população veio atrás e linchou ele com uma pedrada na cabeça muito forte, e isso quebrou o crânio dele. Depois foi morto a pauladas", disse o delegado.

Até a manhã desta terça-feira (30), o homem ainda segue sem identificação. O corpo está na sede do IML, na Zona Norte, para análises. As investigações devem seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

