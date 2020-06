Corpo é encontrado dentro de fossa no Amazonas

Iranduba - O corpo de Clark Wesley Silva de Souza, de 20 anos, foi encontrado na manhã deta segunda-feira (29), dentro de uma fossa desativada na rua Deputado Átila Lins, no bairro Morada do Sol, em Iranduba (município distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme informações da Polícia Civil, Clark teria passado a noite do dia anterior consumindo bebidas alcoólicas com mais quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres. Por volta das 4h, Clark foi visto saindo acompanhado de um dos homens que estava bebendo desde cedo, com destino a casa de uma pessoa conhecida como "Big Bom".

Em ato contínuo, os colegas de Clark foram até a casa de "Big Bom", onde localizaram o corpo da vítima localizado em uma fossa desativada nos fundos do quintal.

O corpo foi removido ao necrotério do município e o caso será investigado pela 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

