Homem é preso com arma de fogo no Colônia Terra Nova

Manaus - Um homem de 23 anos que não teve o nome revelado foi preso na tarde desta terça-feira (30), por por porte ilegal de arma de fogo. A ação policial deflagrada pelas equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) ocorreu na rua Buriti, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus .

Conforme a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta. Após abordagem e revista pessoal, foi encontrada com ele uma arma caseira calibre 28, com duas munições, sendo também apreendida uma motocicleta de placa JXY-0489.

Em virtude dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado ainda que ele já responde pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde de segunda-feira (29), por volta das 14h, em na comunidade Vila Soares, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus), após denúncias de que ele estava ameaçando de morte alguns moradores.

Conforme informações do comandante da PM do município, major Botelho, os Policiais Militares da Força Tática do 9° Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru saíram para averiguar a denúncia no local.

