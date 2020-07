Bandidos invadem casa, matam dois e deixa um ferido em Manaus

Manaus - Criminosos armados invadiram na noite desta terça-feira (30), por volta das 20h40, uma casa na rua Josué Cláudio de Souza, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Conforme informações da Polícia Militar, duas pessoas morreram e uma foi baleada. Testemunhas relataram que a vítima baleada foi socorrida por vizinhos.

Conforme vizinhos da casa onde aconteceu o crime, eles desconfiam que os criminosos tenham entrado na residência subindo em uma lixeira, que fica ao lado da casa. O muro da casa do lado esquerdo é baixo e faz fronteira com o muro do vizinho.

Populares se aglomeram em frente à residência atrás de informações | Foto:





No local do crime, muitas pessoas na rua tentavam saber o que aconteceu. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem o atendimento da ocorrência e o isolamento da área

Equipes do Instituto Médico Legal (IML), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) já foram acionadas para virem ao local.

Veja a reportagem do local do crime: