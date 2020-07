Homem é morto a tiros após sair de bar no Alvorada

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um homem identificado como Samuel Morais de Araújo Alencar, de 29 anos, foi morto a tiros após sair de um bar na rua da Prosperidade, no bairro Alvorada 3, na Zona Oeste de Manaus.

O caso aconteceu por volta das 23h da última terça-feira (30). Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a polícia trabalha com a hipótese de ele ter sido morto após um desentendimento.

"Ele foi convidado para beber e após ele retornar para casa, que nas proximidades, dois criminosos, em uma motocicleta, o cercaram e, possivelmente, houve uma discussão com algum conhecido deles, um possível um desafeto. Depois disso, ele foi executado”, disse o delegado.

Após análises do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) foi constatado que o homem foi morto com dois disparos, sendo um na barriga e outro no pescoço.

"Ele estava com um canivete no bolso, não tinha documento nem celular, o pai dele relatou que ele não tinha envolvimento com o crime, nunca foi preso, mas vamos verificar no sistema para ver se tem alguma pendência na justiça", afirmou o delegado.

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e as investigações serão feitas pela Delegacia de Homicídios.

