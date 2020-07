Jovem tenta escapar de policiais, mas é preso com drogas no Tarumã

Manaus - L.E.S.N de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (1°), na rua Vitória Regia, da Comunidade Lírio do Campo, no loteamento Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Ele ainda tentou escapar da polícia, mas foi preso com drogas.

Conforme a equipe da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao perceber que estava sendo monitorado, ele começou a correr e jogou uma sacola.

Os policiais iniciaram uma perseguição e alcançaram o suspeito que negou ter jogado algo, mas durante as buscas as equipes localizaram uma sacola com 36 porções de maconha do tipo skunk e seis porções de cocaína, além de R$ 128 provenientes do tráfico de drogas.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

