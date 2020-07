Homem condenado por extorsão é preso no Centro de Manaus

Michel foi conduzido ao prédio da DECP | Foto: Divulgação

Manaus - Michel Platini Procopio Soares foi preso, na tarde de terça-feira (30), no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de extorsão.

Conforme o delegado Fernando Bezerra, titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), o tempo da condenação foi de quatro anos de prisão em regime semiaberto. O crime aconteceu no ano de 2016.

"As nossas equipes estavam fazendo o monitoramento de Michel e conseguiram interceptar ele no momento em que ele estava entrando em uma galeria na avenida Sete de Setembro, no Centro. Ele já responde pelos crimes de ameaça, injúria, difamação e desacato”, explicou.

Há informações de que o suspeito se passava por advogado no bairro do Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus, mas não há nada formalizado em ocorrências criminais.

Procedimentos

Michel foi conduzido ao prédio da DECP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele foi conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

