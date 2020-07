Fake News de conta de luz falsa faz moradores intimidarem leiturista

O leiturista estava bastante abalado e sob forte comoção | Foto: Divulgação





Manaus - Após divulgação de uma fake news sobre contas de energia falsa, um funcionário do Amazonas Energia foi coagido por moradores revoltados e escapou de ser linchado ou preso no meio da confusão. O caso aconteceu na Rua Vila Amazonas, no Bairro Nossa Senhora das Graças, na tarde de terça-feira (30).

De acordo com a concessionária, o leiturista estava bastante abalado e sob forte comoção. Ele informou que estava sendo coagido e pressionado por seis moradores locais, que estavam acusando-o de estar entregando faturas falsas, frutos de denúncias em redes sociais.

Os moradores não permitiram que ele continuasse executando as leituras, e proibiram que ele deixasse o local. Os moradores acionaram a polícia, que compareceu no local para dar início as investigações e esclarecer os fatos.

Após os fatos terem sido analisados, os policiais constataram que não havia nenhuma irregularidade. O leiturista, que teve a imagem divulgada nas redes sociais, foi liberado e continuou realizando seu trabalho. A Amazonas Energia esclareceu que é fake news a informação de que houve prisão e Boletim de Ocorrência (BO).

A concessionária aproveitou para esclarecer novamente que a informação de contas de energia falsa não procede. A Amazonas energia confirma que está modificando a formatação e cor das novas contas de energia, entretanto algumas ainda estão sendo emitidas com a formatação antiga.

"Também confirmamos que os códigos de barra da segunda via de contas de energia disponíveis no site desta distribuidora possuem código de barras diferentes daqueles impressos nas contas entregues no local", diz a nota.