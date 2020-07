Traficante é preso exibindo arma em passeio por praia de Manaus

Material apreendido pela PM com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 31 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (1), por volta das 15h, enquanto passava um dia de lazer no Balneário da Prainha, no bairro Tarumã , na Zona Oeste de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições.

Conforme informações da equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) , as diligências iniciaram após denúncias anônimas informando que havia um homem portando arma de fogo naquela localidade. Os policiais foram até o lugar e avistaram um homem com as mesmas características repassadas na denúncia.

Durante a abordagem, uma pistola calibre 380 foi encontrada dentro da bolsa que estava com o suspeito. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O tenente Mascarenhas informou o suspeito atua no tráfico de drogas na invasão Carlinhos da Carbrás e comunidade Parque São Pedro, ambas no bairro Tarumã. Ele também já possui passagem por tráfico e agora fica à disposição da Justiça.

