'Velho conhecido' da polícia é preso com arma de fogo na Compensa

Arma apreendida com o suspeito na Compensa | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 19 anos, que já é conhecido pela polícia por atuar na criminalidade, foi preso na tarde desta quarta-feira (1°), por volta das 16h30, na Alameda Santa Isabel, do bairro Compensa , na Zona Oeste de Manaus. Ele estava armado e ainda tentou escapar da polícia.

Conforme informações do tenente Mascarenhas, a polícia recebeu denúncias anônimas de que o suspeito estava escondendo uma arma de fogo na casa onde morava.

Durante a abordagem, assim que o homem percebeu a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 , com três munições intactas e um aparelho celular.

Após o consulta, a PM constatou que o rapaz já tinha passagem criminal pelo crime de roubo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Um homem de 31 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (1), por volta das 15h, enquanto passava um dia de lazer no Balneário da Prainha, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições.

Conforme informações da equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as diligências iniciaram após denúncias anônimas informando que havia um homem portando arma de fogo naquela localidade. Os policiais foram até o lugar e avistaram um homem com as mesmas características repassadas na denúncia.

Leia Mais

Detento do semiaberto é preso com arma de fogo no São Lázaro