Após escapar 6 vezes da PM, "Terengo" é finalmente preso na Zona Norte

"Terengo" está respondendo a um crime no regime semiaberto | Foto: Divulgação

Manaus - Um detento do regime semiaberto, conhecido como "Terengo", foi preso na noite desta quarta-feira (1°), por volta das 20h30, durante ação policial deflagrada pela equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no conjunto Boas Novas, na Zona Norte de Manaus. Ele já tinha escapado outras seis vezes da Polícia Militar, mas acabou sendo preso com drogas.

Conforme o tenente Salazar, "Terengo" é morador daquela localidade e sempre conseguia escapar de ações policiais .

"Desta vez, montamos uma estratégia e conseguimos capturar o suspeito. Em outra ação, ele havia conseguido escapar da Força Tática e jogou várias drogas em um igarapé daquela área. Por ser uma área de mata e de igarapé, ele conseguia escapar, mas hoje ele perdeu para nossa equipe e vai para a cadeia", declarou o tenente.

"Terengo" estava com aproximadamente 40 trouxinhas de drogas e não apresentou resistência à prisão. Ele foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Quase 70 quilos de drogas , dentre pasta base de cocaína e cocaína pura, avaliados em R$ 2 milhões foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (1º), por volta das 16h, em uma chácara no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, durante ação policial deflagrada pelas equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). “Coronel” - apontado como proprietário do material - conseguiu fugir por uma área de mata.

Conforme o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, as investigações em torno do caso duraram aproximadamente 15 dias e começaram após denúncias anônimas.

Leia Mais

Mulher é presa com drogas, arma e munições na Colônia Terra Nova