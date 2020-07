Ação da PM apreende droga avaliada em R$ 450 mil em fazenda no AM

Material apreendido pela polícia de Coari | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram presos durante a "Operação Hórus" com um carregamento de droga avaliada em R$ 450 mil, em Coari. A ação foi realizada por policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na noite da última quarta-feira (1º). Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

Policiais receberam uma denúncia informando que um pirata, conhecido como "Gambiarra", tinha entregado uma carga de drogas para dois homens em duas fazendas na zona rural do município.

A Polícia Militar montou uma operação e foi até a primeira fazenda dos criminosos, localizada no igarapé do Izidoro. . No local, estava apenas o pai dos suspeitos e mais três pessoas, dentre elas um menor de 17 anos.

Aos policiais militares, o adolescente relatou que transportava drogas da segunda fazenda, localizada mais adentro do igarapé do Izidoro, informando inclusive o local onde estava escondida uma espingarda calibre 16 na primeira fazenda.

Os policiais militares foram até a segunda fazenda, onde outros quatros homens, ao perceberem a chegada da polícia, fugiram. Entretanto, um deles foi capturado logo depois.

A droga foi deixada em uma fazenda dos pai dos suspeitos | Foto: Divulgação

O homem informou que trabalhava na fazenda limpando os campos, mas que observava o caseiro conhecido como "Manacapuru" enterrar e desenterrar sacos de fibras com drogas por todo o terreno.

O homem levou os policiais até um dos locais onde teria visto o caseiro enterrar drogas e ao escavar, os PMs encontraram 30 tabletes de maconha do tipo skunk.



Foram feitas outras buscas, mas devido a grande extensão dos campos e a falta de um cão farejador, os policiais não conseguiram localizar outros buracos com drogas.

Durante a ação, o adolescente de 17 anos confessou que transportava as drogas de uma fazenda para a outra, durante a noite, e que os receptores eram dois homens conhecidos como "André" e "22". Eles, segundo o menor, levavam o material ilícito para a cidade em canoas do tipo motor rabeta para não levantar suspeitas.

O menor era responsável por transportar as drogas | Foto: Divulgação

Material apreendido

Entre os materiais apreendidos estão 30 tabletes de skunk, que somam 32 quilos, avaliadas em R$450 mil. Dois motores rabeta, cinco cartuchos de espingarda calibre 16 e duas espingardas.

Foram presos o dono das fazendas e outros dois homens, além do menor que foi apreendido. Todos foram levados para 10° Delegacia de Polícia Civil em Coari.

Leia mais:

'Piratas' são presos com armas e fardas das polícias do Amazonas

3 embarcações são apreendidas por transporte irregular de combustíveis