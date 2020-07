Facções sofrem mais um baque: polícia apreende 312 kg de drogas no AM

Material apreendido | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus – Facções criminosas que atuam do Amazonas sofreram mais um baque na última terça-feira (30). A polícia apreendeu 312 quilos de drogas, no município de Japurá (744 quilômetros em linha reta de Manaus).

A apreensão foi o resultado de uma ação envolvendo policiais dos Departamentos de Polícia do Interior, de Investigação sobre Narcóticos e policiais civis de militares de Juruá.

A delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, e o Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Bruno Fraga, deram detalhes da ação, em coletiva na manhã desta quinta-feira (2).

"É uma organização criminosa que atua trazendo drogas de fora do país para dentro do Amazonas”, disse Ferraz.

Segundo o delegado Bruno Fraga, a região denunciada é conhecida pelo constante tráfico de drogas. Durante as buscas, os criminosos conseguiram fugir.

“Essas pessoas viram que a polícia estava presente e conseguiram fugir. Aquela região é conhecida pelo tráfico intenso de drogas”, afirmou o delegado.

“Geralmente essas pessoas vêm em equipes, já preparadas, para fazer o transporte de grandes quantidades de drogas para Manaus”, acrescentou Fraga.

As drogas foram levadas para a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, na Zona Centro-Oeste. As investigações devem seguir pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

