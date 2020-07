Mulheres são vítimas de tentativa de homicídio em bairros distintos

Manaus - Duas mulheres foram vítimas de tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (2), em zonas distintas da capital amazonense. Um delas foi ferida com golpe de arma branca, já a outra com arma de fogo.

O primeiro caso foi o de M.P.D.S ocorrido na madrugada desta quinta-feira (2), por volta das 00h37, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada no HPS Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com um ferimento de arma branca nas costas. O atual companheiro da vítima relatou que o ato foi cometido pelo ex-companheiro dela. A vítima está em estado grave.

Já por volta das 5h, uma jovem de 16 anos foi alvejada com um tiro na rua Santa Rita, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu no momento em que ela chegava no local em um mototáxi.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, naquele mesmo bairro. Em seguida, ela foi transferida ao HPS João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O casos devem ser investigados pela Polícia Civil.

