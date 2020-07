Preso diz que matou homem após furto de igreja e casas no AM

O caso foi investigado pela 36ª DIP | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva - Marcondes Ferreira de Souza, de 32 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 6h, na Comunidade Cachoeira, na Zona Rural de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus). Ele é suspeito pelo envolvimento na morte de Nagibe de Lima Farias, conhecido como "Felipe", de 30 anos, que teria sido morto após furtar os comunitários.

Conforme a delegada Sylvia Laureana da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, o crime aconteceu no dia 28 de março deste ano, às margens do rio Urubu, na rodovia AM-010, na Comunidade Cachoeira.

Dando continuidade às investigações, após prenderem Luan Rodrigues Lopes, no dia 17 de junho deste ano, os policiais confirmaram a participação de Marcondes no homicídio.

“Marcondes foi encontrado após denúncia anônima, na qual nos foi informado que o homem havia voltado para o endereço da residência que morava e, posteriormente, havia fugido desde o homicídio de Nagibe. O suspeito não apresentou resistência à prisão. Após ser confrontado com as acusações, confirmou sua participação no crime, detalhando, inclusive, que sua participação foi apenas em amarrar a vítima. Logo após o fato, ele saiu do local do crime , ficando apenas os outros dois envolvidos, os quais ainda seguem foragidos”, explicou Laureana.

Ainda segundo a delegada, Marcondes relatou que a motivação do crime teria sido porque a vítima estava praticando furtos na comunidade, furtando também a igreja evangélica do local. As investigações seguem, e os outros suspeitos ainda estão sendo procurados pela equipe da DIP.

O homem foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e foi encaminhado à carceragem da 36ª DIP, onde ficará à disposição da Justiça.

