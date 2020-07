Dupla é presa após comprar drogas em Manaus e revender em Manacapuru

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Manacapuru - Max Auzier da Cruz, de 33 anos, e Franciley Macedo Lonas, de 34 anos, foram presos na tarde de quarta-feira (1º), por volta de 13h, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico . Ele compravam drogas em Manaus para revender em Manacapuru (município distante 68 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru , a prisão dos homens ocorreu na travessa Agoana, bairro São José, daquele município, e as investigações iniciaram após a equipe de polícia ter conhecimento de movimentações, características de “boca de fumo”, na região onde ocorreu a prisão dos envolvidos.

Ainda segundo Torres, a equipe de polícia teve conhecimento de que os envolvidos estavam na capital e que retornariam para Manacapuru na tarde de quarta. Na ocasião, foi feita uma barreira na rodovia Manoel Urbano (AM-070) e, no momento do flagrante, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada.

“Os dois homens estavam sempre se encaminhando para Manaus com o intuito de comprar drogas e retornavam para Manacapuru, onde revendiam as substâncias ilícitas. Na abordagem, eles não obedeceram à determinação de parada, furaram a barreira e quase atropelaram um agente da Polícia Civil. No momento, foi realizada uma perseguição atrás dos indivíduos”, comentou o titular.

Conforme Torres, na perseguição, um dos criminosos jogou pela janela do carro um pacote que, segundo Max, conteria os entorpecentes. Após alcançarem os dois, foi feita a vistoria, mas não havia presença das drogas.

“Depois de verificarmos que eles não estavam em posse das drogas, retornamos ao local onde foi jogado o pacote, mas ao chegarmos lá, não foi encontrado nada. Depois disso, nós nos encaminhamos até a residência de Franciley e, no endereço, foram encontradas porções de maconha, uma balança e R$ 563, em espécie”, detalhou o delegado.

Também de acordo com a autoridade policial, foram apreendidos os aparelhos celulares de Max e Franciley e o táxi utilizado para a prática do crime.

Procedimentos

Os dois homens foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Foram encaminhados à carceragem do DIP de Manacapuru, onde ficaram à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

