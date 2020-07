Em tentativa fracassada de assalto, homem apanha e quase morre

O criminoso apanhou tanto na cabeça, que antes de ser preso precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus- Jefferson Ribeiro Silva , 23 anos, tentou roubar a moto de um trabalhador no bairro Nova Floresta. Ele e o comparsa tinham calculado o plano de um crime perfeito nesta quinta-feira (02), mas não contavam que tudo viria por água abaixo. A vítima conseguiu fugir e pedir socorro e durante a fuga, o pistoleiro deixou o parceiro a mercê da justiça dos populares.

O caso aconteceu no início da noite, no bairro Nova Floresta (Zona Leste de Manaus). A motocicleta de modelo Titan, uma 125, era o objeto de desejo da dupla. O trabalhador conseguiu sair ileso do crime mas ficou muito abalado com a situação de acordo com testemunhas.

O criminoso apanhou tanto na cabeça, que antes de ser preso precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Procedimentos

Após atendimento, Jefferson precisou passar por alguns exames, entre eles, o raio-x da região da cabeça. De acordo com a polícia, se não fosse pela intervenção militar o homem estaria morto neste momento. Ele deve ser apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia onde vai passar pelos procedimentos cabíveis.





