Ladrão toca o terror no ônibus da linha 066 e acaba preso em Manaus

Manaus - Um homem, não identificado, foi preso, na tarde desta sexta-feira (3), após assaltar passageiros de um ônibus do transporte coletivo da linha 066, no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A prisão ocorreu por volta das 12h30.

Segundo uma das vítimas, que preferiu não se identificar, dois suspeitos entraram no coletivo se passando por passageiros.

“Os dois subiram no ônibus no quilômetro três e anunciaram o assalto no final do quilômetro quatro. Um tinha uma faca grande e outro estava com um revólver”, contou a vítima.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estavam passando pelo local, foram acionados pelas vítimas.

Os PMs perseguiram os suspeitos e conseguiram capturar um. O outro fugiu para uma área de mata.

O criminoso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) junto com a faca utilizada na ação e dois celulares roubados.

