Homem é morto a facadas em Maués e assassino é preso

O assassino foi encaminhado ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Maués - Dalton Paz Ferreira, de 34 anos, foi morto com uma facada nas costas no final da tarde desta sexta-feira (3), por volta das 17h45, na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Ramalho Júnior, em Maués (município distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus). O autor do crime identificado como Ralison Pinheiro Batista, de 21 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada na unidade hospitalar sem vida. As equipes foram ao local fato, onde testemunhas relataram que o crime aconteceu após Ralison ter ido tirar satisfações com Dalton sobre o motivo pelo qual ele teria agredido fisicamente o próprio enteado dele.

Dalton ao perceber que Ralison estava com uma faca saiu correndo para o quintal da casa, mas foi alcançado e esfaqueado. O suspeito fugiu após o crime.

Horas depois, policiais militares receberam denúncias informando que Ralison havia retornado para o local do crime. A equipe teve que usar a força para prender o suspeito, que tentou resistir a prisão.

Aos policiais, ele confessou a autoria do crime e foi encaminhado ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

