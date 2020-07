Homem morre ao ser atropelado na BR-174 e restos mortais ficam na via

O acidente aconteceu na rodovia federal BR-174 | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - Um homem, até o momento não identificado, morreu na madrugada de quinta-feira (3), após ser atropelado por uma caminhonete, modelo Nissan Frontier. O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 83, próximo à Cachoeira da Macumba, na rodovia federal BR-174, em Presidente Figueiredo (município distante 107 quilômetros de Manaus). Os restos mortais dele ficaram espalhados pela via.

Conforme a Polícia Civil, o motorista da caminhonete parou em uma barreira de fiscalização e comunicou que havia atropelado algo e, possivelmente, seria uma pessoa. Os guardas municipais daquele município se deslocaram até o ponto indicado pelo condutor da caminhonete e permaneceram por cerca de 1h30 fazendo buscas, mas nada foi localizado.

Posteriormente, equipes retornaram ao local indicado e encontraram restos mortais na via. O corpo de um homem, com idade entre 45 e 55 anos, altura entre 1,50 m a 1,60 m, estava vestido com um short de cor preta, com vários traumas e esfacelamento craniano.

O cadáver foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e segue sem identificação na sede do órgão. Já o condutor foi levado ao prédio da 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis

