Motoqueiro atira contra adolescente na Cidade Nova

O jovem está internado no Platão Araújo | Foto: Divulgação





Manaus - Um adolescente de 17 anos deu entrada, na noite desta sexta-feira (3), por volta das 18h, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele foi alvejado por um tiro no ombro.

Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu no fim da tarde na rua 144, do núcleo 3, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Familiares relataram que um motoqueiro parou na frente do adolescente, efetuou o disparo de arma de fogo e fugiu. Para a polícia, eles informaram desconhecer o motivo da ação criminosa, pois o adolescente não teria envolvimento com a criminalidade.

Não há informações sobre o estado de saúde dele e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Adolescente com longa ficha corrida é executado no Mutirão

Vídeo: em Coari, dois são baleados em tentativa de assalto a banco