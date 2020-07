"Bola Murcha" serrou grades de delegacia para fugir no Amazonas

Ronilson cumpria pena por homicídio | Foto: Divulgação

Jutaí - O detento Ronilson da Costa Neres, conhecido como "Bola Murcha", fugiu na madrugada desta sexta-feira (3), da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), localizada em Jutaí (município distante 751 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme informações do investigador de Polícia Diego Gabriel, gestor da 56ª DIP, Ronilson fugiu após serrar as barras da grade da cela onde ele cumpria pena.

Ronilson responde pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2016. Conforme o gestor da unidade policial, todas as medidas para a recaptura do foragido da Justiça estão sendo tomadas.

Outro caso

Em abril deste ano, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) descobriu um túnel e frustou uma tentativa de fuga na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus. Um homem foi detido e nenhum preso conseguiu fugir.

O túnel foi descoberto pela direção da unidade prisional no início da tarde, após informações do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) da Seap.

Segundo o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida, o túnel estava sendo escavado de fora para dentro da UPP.

