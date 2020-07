Homens são presos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas

O caso foi parar na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Manaus - A Polícia Civil do Amazonas deteu um homem de 39 anos, por volta das 22h40, de sexta-feira (3) com 1..050 porções pequenas supostamente pasta base de cocaína. A prisão aconteceu no beco São José, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Além disso, havia três substâncias supostamente pasta base e três porções médias de cocaína, além de duas balanças de precisão sem especificação e um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 380 e com seis munições intactas.

Outro caso

A Polícia Militar informou que uma dupla de 19 e 20 anos foi apreendida por volta das 00h30 na rua Governador José Lindoso, em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus) , com cocaína pesando mais de 8 gramas e mais de R$ 300 em espécie.

Os suspeitos foram levados à 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.