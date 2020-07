Trio é capturado com drogas no Distrito de Cacau Pirêra

Um deles estava escondendo drogas nas roupas íntimas | Foto: Divulgação

Iranduba - Rodrigo de Castro Corrêa, de 33 anos, Haroldo Santos Monteiro, de 19 anos, e um adolescente de 16 anos foram capturados na noite de sexta-feira (3), após denúncias anônimas via linha direta informando que o trio estava comercializando drogas na rua Cascavel, do Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme informações da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os suspeitos foram abordados durante diligência no local indicado. No bolso da bermuda de Rodrigo foi encontrado cerca de 85 pinos de maconha e 30 porções de oxi. Com Harnoldo foi localizado 66 porções de maconha escondidas na cueca.

Após os procedimentos de rotina, o trio foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e conduzido até a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem ficar à disposição da Justiça.

Outro caso

Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) detiveram, na manhã de sexta-feira (3), dois homens de 21 e 30 anos de nacionalidade colombiana, por tráfico de drogas no interior do Amazonas .

Por volta das 5h30, um policial à paisana identificou movimentação suspeita de alguns indivíduos no início do bairro Comara, localizado à margem esquerda do rio Solimões, e efetuou denúncia ao 8º BPM, solicitando apoio às guarnições do Batalhão.

