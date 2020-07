Detento do regime semiaberto é assassinado a tiros na Zona Norte

Uma equipe do IML fez a remoção do corpo | Foto: Divulgação

Manaus - O detento do regime semiaberto Ítalo Ferreira Edwards, de 31 anos, foi executado a tiros no fim da noite de sábado (4). O crime aconteceu na rua Morada Cristã, do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do conjunto Galileia, naquela mesma zona da cidade, onde não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, Ítalo estava caminhando em via pública, quando foi perseguido por ocupantes de um carro de cor preta, que o cercaram, desceram do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima que foi atingida e agonizou em via pública. Logo em seguida, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Ítalo ainda chegou a ser levado à unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores e a motivação do crime. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver.

