Dupla é presa após assaltar posto de combustíveis no Iranduba

Iranduba - Douglas Torres Lima, 22, e Mayke Douglas Oliveira do Nascimento, de 24 anos, foram presos na madrugada deste domingo (5), após cometerem assalto a um posto de combustíveis na avenida Solimões, no bairro Alto, em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus). Com eles foram apreendidas uma arma de fogo, munições, drogas, dinheiro e pertences das vítimas.

Conforme a Polícia Militar, foram os próprios frentistas que acionaram a viatura. Conforme eles, a dupla chegou no posto em uma motocicleta e anunciou o assalto portando uma arma de fogo. Do lugar foram levados dinheiro e pertences

Os policiais iniciaram buscas pela cidade e avistaram Douglas e a Mayke em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais localizaram com eles uma escopeta calibre 28, uma munição do mesmo calibre, 25 trouxinhas de cocaína, 18 trouxinhas de oxi, uma porção grande da mesma substância e uma balaclava (máscara preta). Também foram recuperados dois aparelhos celulares e R$ 148.

A dupla recebeu voz de prisão de flagrante e foi conduzida ao prédio do 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

