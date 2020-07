Homem estupra criança de nove anos e se esconde da PM no telhado

O homem já havia sido preso pelo mesmo crime | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM





Manaus - Tiago Gama de Souza, de 30 anos, foi preso na noite de sábado (4), por volta das 23h, na rua 21, da segunda etapa do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Ele é acusado de estuprar uma criança de nove anos, filha da tia da companheira dele. Para fugir da PM, ele ainda tentou se esconder no telhado da casa dele.

Conforme a equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada via ligação pela mãe da criança informando que o suspeito havia ido até a residência dela, e cometeu o abuso.

"Ele havia pedido para ir ao banheiro. A noticiante estranhou a demora do suspeito e decidiu ir atrás para ver o que havia acontecido. Nesse momento, ela viu a criança saindo do quarto chorando. A menina contou que Tiago havia passado a mão no corpo e nas partes íntimas dela", contou um dos policiais que participaram da ação.

Posteriormente, o suspeito saiu do quarto e, ao perceber que a mãe da vítima sabia o que havia acontecido, ele fugiu. A mãe da criança acionou a polícia, que realizou buscas pelo suspeito na casa dele, que fica localizada na mesma rua.

Tiago foi cercado e a polícia o localizou escondido no telhado da casa. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Na delegacia, a Polícia Militar identificou que o suspeito já tinha passagem pelo mesmo crime.

