Em atentado, catador de latas é baleado com quatro tiros na Compensa

Manaus - O catador de latas J.C.D.S de 24 anos foi vitima de uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada deste domingo (5), por volta das 3h, no beco Belo Horizonte, no bairro Compensa, na Zona Leste de Manaus. Ele foi atingido com quatro tiros e sobreviveu.

Conforme a Polícia Militar, a vitima relatou que estava catando latinhas, quando foi surpreendida por um homem armado - que chegou a pé efetuando disparos na direção dele.

Em seguida, a vítima disse que surgiu um segundo criminoso, também armado, efetuou tiros em sua direção. O homem foi atingido por quatro tiros, sendo um na perna direita, próximo às nádegas que transfixou a coxa, um no braço esquerdo, um na bochecha e um tiro na canela.

Os suspeitos fugiram e o catador de latinhas foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA). Posteriormente, ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil e a motivação do crime ainda é desconhecida.

