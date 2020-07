Quelônios e filhote de jacaré são resgatados de flutuante em Manaus

17 animais silvestres foram resgatados de um flutuante na Zona Oeste de Manaus | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Na tarde deste domingo (5), uma equipe da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) resgatou 17 animais silvestres de um flutuante situado no Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital. Segundo a Secretaria, além de manter os animais em cativeiro, o local não cumpria as determinações para prevenção da Covid-19.

Ao todo, 16 quelônios e um filhote de jacaré foram encontrados no flutuante. Em nota divulgada nesta segunda-feira (6), a SSP-AM informou que o estabelecimento também apresentava "péssimas condições" de higiene sanitária.

Ainda durante as ações de fiscalização, um outro flutuante recebeu um auto de infração para adequações sanitárias. Entretanto, de acordo com a Central Integrada de Fiscalizações (CIF), o local cumpre as determinações para evitar a Covid-19.

A ação integrada foi realizada por equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM-AM), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), entre outros órgãos.

