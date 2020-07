Vídeo: Adolescente suspeito de assaltar clínica é agredido em Manaus

Adolescente suspeito de praticar assalto foi agredido em Manaus | Autor: Reprodução

Manaus - Um adolescente suspeito de assaltar uma clínica odontológica foi espancado nesta segunda-feira (6) por moradores do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O caso ocorreu na Rua 11, por volta do meio-dia, onde o jovem foi amarrado e agredido até a chegada da polícia.

Conforme testemunhas, o adolescente teria se passado por paciente da clínica e no momento em que estava sendo avaliado por uma das funcionárias, anunciou o roubo com uma arma branca. Com medo, as vítimas entregaram pertences pessoais e aparelhos celulares.

O adolescente fugiu do local e ao se distanciar, funcionários gritaram por socorro. Moradores da região iniciaram uma perseguição e, minutos depois, o jovem foi capturado e agredido com pauladas.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram um grupo de homens, alguns com camisas no rosto, agredindo o adolescente.

Policiais militares da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e resgataram o suspeito. Ele foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde o caso foi registrado.

