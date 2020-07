Mulher é esfaqueada durante assalto na Zona Norte de Manaus

Manaus - Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada no início da tarde desta segunda-feira (6), por volta das 13h, durante um assalto ocorrido no conjunto Vila Nova, na Zona Norte de Manaus. Os suspeitos, dois irmãos, identificados como um adolescente de 13 anos e Cristison Reis dos Santos, de 19 anos, foram capturados e agredidos por moradores do local.

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendida pelos irmãos que anunciaram o assalto com uma faca. Os suspeitos roubaram a bolsa da vítima e o aparelho celular.

Assim que os suspeitos se distanciaram, a vítima gritou por socorro e moradores da área perseguiram os irmãos que foram detidos e agredidos fisicamente. A equipe da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e fez a detenção dos suspeitos. Os pertences da mulher foram recuperados.

A vítima e os suspeitos de cometerem o assalto foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde receberam atendimento médico.

Procedimentos

Após receberem alta, os envolvidos foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais

Vídeo: Adolescente suspeito de assaltar clínica é agredido em Manaus