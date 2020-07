Quarteto é preso na Balsa Verde suspeito de traficar drogas em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus- Por meio de denúncias anônimas, a Polícia Militar (PM) conseguiu prender quatro homens suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Na ação, o quarteto estava comercializando entorpecentes na balsa verde do Porto de Manaus, situado na rua Taqueirinha, Centro de Manaus.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, os infratores têm idade entre 18 e 28 anos e foram presos neste domingo (5). Com eles, foram encontradas 44 gramas de oxi, 20 gramas de maconha, oito facas e dinheiro em espécie. A prisão aconteceu por volta das 17h45, e foi efetivada por militares da 24º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com os denunciantes, o quarteto é conhecido por vender drogas nos dias de viagens nessa balsa específica. Após a prisão, todos os homens envolvidos no caso foram conduzidos, juntamente com a as drogas apreendidas, até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

