Morador de rua é espancado no São Geraldo

Manaus - Um morador de rua que não teve o nome revelado pela polícia foi agredido fisicamente no final da tarde desta segunda-feira (6), por volta das 17h30, no beco Nipoa, do bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme informações de policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas não quiseram repassar muitos detalhes da ocorrência, mas há informações de que ele teria pedido dinheiro de moradores e não aceitou receber um não.

O homem foi agredido por moradores e sofreu escoriações pelo corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduziu o ferido até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto , na Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Outro caso

Um adolescente suspeito de assaltar uma clínica odontológica foi espancado nesta segunda-feira (6) por moradores do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O caso ocorreu na Rua 11, por volta do meio-dia, onde o jovem foi amarrado e agredido até a chegada da polícia.

Conforme testemunhas, o adolescente teria se passado por paciente da clínica e no momento em que estava sendo avaliado por uma das funcionárias, anunciou o roubo com uma arma branca. Com medo, as vítimas entregaram pertences pessoais e aparelhos celulares.

O adolescente fugiu do local e ao se distanciar, funcionários gritaram por socorro. Moradores da região iniciaram uma perseguição e, minutos depois, o jovem foi capturado e agredido com pauladas.

