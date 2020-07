Homem é executado com sete tiros no bairro Nova Esperança

Conforme informações de testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta e surpreenderam a vítima que foi atingida pelos tiros | Foto: EM TEMPO

Manaus - Francisco das Chagas Pessoa, de 26 anos, foi morto tiros na noite desta segunda-feira (6), por volta das 19h30, na rua Doutor Maia, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.



Conforme informações de testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta e surpreenderam a vítima que foi atingida pelos tiros.

Na cena do crime, tensão total, pois familiares da vítima estavam completamente revoltados com a presença da imprensa e hostilizaram os repórteres

Moradores da área decidiram optar pela lei do silêncio. Segundo eles, a vítima era traficante da área e já estaria jurada de morte por criminosos rivais. Francisco mora nas proximidades do local do crime.



Os suspeitos fugiram e a vítima acabou morrendo no local. Na cena do crime, tensão total, pois familiares da vítima estavam completamente revoltados com a presença da imprensa e hostilizaram os repórteres.

Policiais da 19° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência

Policiais da 19° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML). Vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.



O caso será atendido pela Polícia Civil.

