Corpo é encontrado enrolado em saco plástico no ramal Brasileirinho

IML foi acionado para remover o corpo | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (7), enrolado em um saco plástico na entrada do Balneário Toca do Coelho, no ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para ocorrência por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O corpo foi encontrado por moradores em uma área de mata.

"Ele é moreno, tem 1,75 de altura, aparenta ter entre 30 a 35 anos de idade, tem um cavanhaque. Esperamos que alguma família que está com um parente desaparecido compareça ao IML para fazer o reconhecimento", disse o delegado Luís Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Autoridades foram acionadas para atender a ocorrência | Foto: Yasmin Feitosa

Ainda segundo o delegado, o homem estava com perfurações em várias partes do corpo e pode ter sido torturado antes de ser morto.

"Pelas características ele foi morto em outro local e desovado no ramal. Ele tem múltiplas lesões de arma branca, possivelmente foi morto com golpes de faca ou um facão. A vítima tem foi atingida nas costas, tórax, braços, cabeça e pescoço", explicou o delegado.

A arma no crime não foi encontrada no local. A polícia espera que algum familiar possa identificá-lo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

As investigações serão feitas pela Delegacia de Homicídios.

