Venezuelano preso por estupro em Manaus observava vizinha no banho

Vizinha relatou ao Em Tempo que já havia sido observada pelo homem enquanto tomava banho no quintal | Foto: Yasmin Feitosa

Uma vizinha de Yaniel Alejandro Blanco, preso por suspeitade estupro nesta terça-feira (7) em Manaus, relatou ao Em Tempo que já havia sido observada pelo homem enquanto tomava banho no quintal da casa onde mora. De acordo com a mulher, o suspeito fugiu depois de ser notado.

Após a prisão de Blanco, realizada na Rua 19 - bairro São José 2 -, a reportagem foi ao local e conversou com uma vizinha do suspeito. Segundo ela, o caso ocorreu depois que a mulher retornou de um enterro.

“Minha avó faleceu de Covid-19. Nós chegamos do cemitério e fomos para o chuveiro no quintal (...) Eu fui a primeira a ir ao chuveiro. Alguma coisa me fez olhar para a janela e vi que tinha uma pessoa me olhando. Eu gritei pelo meu pai e o homem fugiu”, contou a vizinha, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo a mulher, o homem também já tentou espionar sua irmã e, inclusive, utilizou uma lanterna para iluminar a residência onde a moça estava. Ela afirmou que conhecia a adolescente abusada por Blanco na segunda-feira (6) e comentou que sentia “carinho” pela vítima.

“Ela sempre conviveu conosco. É uma adolescente de muito respeito e caráter. Me chama de tia e temos muito carinho por ela”, finalizou.

Entenda o caso

Yaniel Alejandro Blanco, de 22 anos, foi preso após ser apontado como autor de um estupro, que teve como vítima uma adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (6), em uma rua do bairro São José 2, Zona Leste de Manaus. O exame de corpo de delito confirmou abuso.

Blanco, que é natural da Venezuela, recebeu a vítima na casa onde morava, situada na Rua 19. "Tanto a gente, quanto as vizinhas, o ajudavam. Ele [suspeito] não era amigo da família, mas era conhecido de rua e estava sempre pedindo (...) Ele disse pra ela que estava trabalhando em uma loja de telefones, e que daria um para ela. Ele então a atraiu lá [para o] apartamento dele", relatou o pai da adolescente.

A jovem contou à polícia que depois de entrar na residência, Blanco trancou a porta e a violentou. Antes de deixar o local, a vítima ainda foi ameaçada de morte.

