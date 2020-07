Polícia flagra jovens realizando 'rachas' em aeroporto do AM

Delegacia de Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas | Foto: Divulgação

Santa Isabel do Rio Negro - O Delegado de Polícia Aldiney de Brito do 76° DIP, na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus, informou que várias pessoas, entre menores e adultos, foram detidos e tiveram seus veículos recolhidos, no pátio da delegacia do município, no último domingo (5).

A Informação é que essas pessoas estariam realizando "racha", disputa entre veículos automotores, de forma clandestina.

O delegado relatou aque por volta das 13 h de domingo, a polícia recebeu uma denúncia por meio de homens do Exército que fazem a segurança do aeroporto por conta da COVID 19, que várias pessoas estariam em motociclistas, realizando "racha".

A polícia deslocou-se até ao local e constatou o crime. O cabo da PM Pinheiro relatou ao delegado que minutos após recolher as motos, uma aeronave de pequeno porte pousou na pista e por pouco não aconteceu um acidente.

Ainda segundo o delegado de Polícia, as pessoas prestaram depoimento e foram liberadas, mas irão responder processo na Justiça. "Nós conseguimos fazer um registro fotográfico, onde já identificamos tanto os adolescentes como os adultos. Fizemos apreensão das motocicletas e instauramos inquérito policial".

Em relação aos adolescentes, foram instaurados procedimentos especiais, para apurar a prática de diversos crimes em ato infracional. "Nós identificamos crimes dentre aqueles previsto no artigo 308 a 310 no código penal como conduzir veículo auto motor sem habilitação. Também identificamos pessoas que entregaram os veículos a menores, para prática de crime por disputa de racha".

Caso seja comprovada a ação de maiores de idade, eles irão responder pelos crimes previsto no artigo 261 do código penal, como expor a aviação em risco, com possibilidade de causar acidentes aéreos.

A Polícia alerta para que os responsáveis não entreguem seus veículos para pessoas menores de idade e que não possuam habilitação. "É preciso que as pessoas tenham mais responsabilidade", conclui o delegado Brito.

