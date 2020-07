Corpo é encontrado por pescador no Puraquequara, Zona Leste de Manaus

Corpo foi encontrado por um pescador em um lago no Puraquequara | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no fim da manhã desta quarta-feira (8), próximo a um flutuante no lago do bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A polícia informou que o corpo estava preso em uma área de vegetação e foi localizado por um pescador.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada para atender a ocorrência e após colher dados com testemunhas, informou que a vítima seria moradora da área.

“Há informações de que ele seria morador da área e costumava consumir bebidas alcoólicas. Provavelmente ele foi vítima de afogamento, mas o caso será tratado como morte a esclarecer para averiguarmos se ele se afogou sozinho ou foi empurrado na água por alguém”, destacou o delegado Fábio Silva, plantonista da DEHS.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de necrópsia.

