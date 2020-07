Após agredir a própria mãe, homem é preso com arma de fogo em Manaus

O suspeito confessou que era dono do material e recebeu voz de prisão em flagrante | Foto: Divulgação

Manaus - Júlio César Garcia dos Santos, 28 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 11h, na rua Judith Silveira, no bairro Colônia Terra Nova (Zona Norte de Manaus). Ele estava com uma arma de fogo e a polícia chegou até ele após denúncias de agressões cometidas contra a própria mãe.

Conforme a equipe do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após a mãe dele ir até a delegacia informar que sofria constantes agressões causadas por Júlio e que em uma das vezes foi ameaçada de morte com uma arma de fabricação caseira.

Os policiais civis foram até a casa da família, onde realizaram buscas e encontraram no quarto de Júlio César, uma arma caseira e duas munições não deflagradas. O suspeito confessou que era dono do material e recebeu voz de prisão em flagrante.

Procedimentos

Júlio César foi levado ao prédio do 18° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele irá responder por porte ilegal de arma e deve passar por audiência de custódia.

Além disso, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado na unidade policial para apurar as agressões cometidas contra a mãe dele.