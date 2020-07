Ossada humana é encontrada na AM-010

Itacoatiara - Uma ossada humana ainda não identificada foi encontrada na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 13h, na Vila de Lindóia, na rodovia AM-010, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme a Polícia Civil, foi um catador de latinhas que localizou o cadáver nas proximidades da entrada de um balneário.

Testemunhas no local do crime informaram que nas proximidades havia um homem conhecido xomo "Galo Cego" que estava desaparecido. No entanto, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima.

O delegado Lázaro Mendes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) destacou que o cadáver foi conduzido à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelo exame necroscópico que irá determinar a causa da morte.

