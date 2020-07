Polícia divulga imagem de investigado por crimes em Manaus

Gilvan Oliveira Reis, conhecido como “Vela” | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pelo delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), divulgou na manhã desta quarta-feira (8), a imagem de Gilvan Oliveira Reis, conhecido como “Vela”, líder de uma quadrilha que atua em roubos e furtos de veículos, e que possui uma lista extensa no mundo do crime.



De acordo com o delegado Cícero, a quadrilha em que Gilvan atua é especializada em invadir casas, roubar veículos, objetos de valores e até mesmo animais de estimação de raça, estimados em alto valor no mercado.

Leia mais conteúdos policiais: www.emtempo.com.br/policia

Segundo a autoridade policial, as equipes da especializada iniciaram os trabalhos investigativos em torno do grupo criminoso após receberem informações de que uma quadrilha teria invadido uma residência situada no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital, em fevereiro deste ano.

“‘Vela’ possui passagem pela polícia diversas por diversos crimes, como homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Em 2018, ele foi preso, juntamente com outras nove pessoas, em poder de dez pistolas, quando estavam prestes a cometer um ataque a uma facção rival”, destacou Cícero Túlio.

Disque-denúncia

O delegado titular destacou, ainda que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de “Vela” pode entrar em contato por meio do número (92) 3216-7310, o disque-denúncia da DERFV, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante Cícero.

Leia mais:

Suspeito de dois homicídios é preso ao dar entrada em hospital na Zona Leste

Homem é preso por estupro e armazenamento de fotos de adolescente