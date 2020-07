Jovem é preso em Manaus por roubo a motoristas de aplicativos

Clakson foi indiciado por roubo majorado | Foto: Alailson Santos e Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus- Um jovem identificado como Clakson da Silva Santos, 20 anos , teve decretada sua prisão temporária por roubos a motoristas de aplicativo na tarde de terça-feira (7), por volta das 16h. As equipes de investigação do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), coordenadas pelo delegado Rafael Cordeiro, titular da unidade policial, efetuaram a prisão em via pública, na rua Bergamoteira, comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Segundo o delegado Rafael, o infrator e mais outros comparsas, cujas identidades estão sendo investigadas, cometeram mais de quatro roubos a motoristas de aplicativo. Conforme investigações, nas ocasiões dos delitos, eles se passavam por passageiros e solicitavam corridas por meio dessa ferramenta. Ao chegarem a locais distantes, anunciavam o roubo e subtraíam os bens das vítimas.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e conseguimos localizar o infrator em via pública, ocasião em que cumprimos o mandado de prisão temporária que estava em aberto no nome dele. A ordem judicial havia sido expedida na última quarta-feira (1º), pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da Central de Inquéritos”, explicou Cordeiro.

Procedimentos – Clakson foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia por videochamada.





