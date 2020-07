Corpo de homem é encontrado com 14 munições no Rio Solimões

O corpo foi removido para o Pelotão Fluvial no Centro | Foto: Divulgação

Iranduba - O corpo de um homem identificado como Euzébio Peres Cavalcante, de 46 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 16h, boiando no Rio Solimões, próximo à Ilha da Machataria, em Iranduba (município distante 27 quilômetros em linha reta da capital). A vítima estava com 14 munições no bolso da calça e apresentava uma perfuração, possivelmente provocada por arma de fogo, no abdômen.

Conforme oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a equipe foi acionada por volta das 13h, por um ribeirinho da área que avistou o cadáver boiando no rio. Ele indicou a direção que o corpo estava e as buscas foram iniciadas.

O cadáver foi localizado por volta das 16h e já estava em estado de decomposição. A vítima vestia uma camisa preta e uma calça da mesma cor, sendo que nos bolsos os policiais encontraram 14 cartuchos de munição calibre 12. Além disso, documentos de identificação, uma aparelho celular e objetos pessoais foram apreendidos.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo na base do Pelotão Fluvial do CBM-AM no Centro, Zona Sul de Manaus. O cadáver deverá passar por exame necroscópico. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Corpo é encontrado enrolado em lençol dentro de Igarapé no Monte Sião