Homem é preso por agredir companheira a socos no Armando Mendes

O caso foi apresentado na DECCM | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (8), após agredir a companheira dele a socos. O caso aconteceu na avenida Contorno Norte, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus . A vítima ficou com vários hematomas no rosto.

Conforme a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncia anônima informando que o suspeito estava portando uma arma branca em via pública.

Em uma casa nas proximidades, a equipe encontrou a vítima que relatou que havia sido agredida pelo próprio companheiro. Ela foi orientada a formalizar o Boletim de Ocorrência (BO) e os policiais saíram do local.

Nas proximidades, a equipe avistou um homem com as mesmas características do suspeito em uma praça naquele bairro. O homem foi detido e conduzido à casa da vítima, que confirmou que ele era o autor das agressões.

Ele recebeu voz de prisão, em flagrante, e foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

Leia Mais

Marido é preso após agredir e ameaçar mulher de morte em Manaus