Por ciúmes de namoro, homem mata a irmã a facadas e agride madrasta

Um homem foi preso após matar a irmã e agredir a madrasta, nesta terça-feira (07), no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo.

Inconformado com o namoro da irmã, Maria Eduarda, de 16 anos, André Barretos começou uma discussão com a jovem. Ao escutar os gritos, a madrasta de André tentou apartar a briga contra a filha, mas foi empurrada brutalmente por ele.

Outra irmã de consideração, Evelin Borges Bonfim, viu a mãe no chão e tentou parar o agressor, que pegou uma faca e golpeou a moça no pescoço e no peito. Durante a briga, Maria Eduarda também foi esfaqueada de raspão no pulso.

Evelin foi socorrida por um vizinho e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Maria Eduarda também recebeu socorro e passa bem.

André foi preso em flagrante e encaminhado ao 63° Distrito Policial (DP) da Vila Jacuí, na zona leste da capital.