Homem bate em idosa com barra de ferro para roubar celular no Centro

Na manhã desta quarta-feira (08), por volta das 8h, policiais civis do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, prenderam em flagrante Hebert de Souza Falcão, 22, por tentativa de roubo e lesão corporal, com uma barra de ferro, a uma idosa de 69 anos.

O crime ocorreu na última sexta (03), por volta das 17h, nas dependências de uma agência bancária, situada na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do crime, a vítima estava em uma agência bancária, no endereço mencionado, quando o infrator entrou no lugar, aproveitou que a agência estava sem movimento e tentou roubar o aparelho celular dela.

A idosa não entregou o objeto, momento em que Hebert saiu da agência, se armou com uma barra de ferro e desferiu um golpe na idosa, que atingiu o braço esquerdo da mesma, causando uma fratura exposta.

“A vítima foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar (PM) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, onde passou por procedimento cirúrgico. Demos início às diligências e com base nas informações colhidas com a vítima, conseguimos identificar o infrator por meio de fotografias e roupas que ele utilizava no dia do delito. Inclusive, ele já é conhecido por essa prática criminosa naquela área da cidade”, detalhou Marcelo Martins.

Prisão

O delegado informou que, após o indivíduo ser identificado, os policiais iniciaram às diligências e, na manhã desta quarta, por volta das 8h, ele foi localizado e preso nas proximidades da praça XV de Novembro, também no bairro Centro.

Flagrante

Hebert foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ao término dos trâmites cabíveis no 24° DIP, ele será encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia por videoconferência.

*Com informações da assessoria