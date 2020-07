Mulher é executada por homens em ramal da Zona Leste

A mulher usava blusa e calça pretas e tem o cabelo vermelho | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Uma mulher, até o momento ainda não identificada, foi executada a tiros na noite desta quarta-feira (8), no Ramal do Areal, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi deixada no local do crime por ocupantes de um carro, modelo Fiat Uno. Em seguida, os criminosos efetuaram vários disparos na direção dela.

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e fez o isolamento do local da área.

A mulher vestia uma blusa na cor preta e uma calça na mesma cor. Ela possui cabelos na cor vermelha. Moradores da área não reconheceram a vítima e relataram que ouviram cinco disparos de arma de fogo.

Há várias marcas de sangue na região da cabeça da mulher, que morreu na hora. As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) já foram acionadas para atender a ocorrência. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.