Perseguição tem colisões e bandidos presos na noite desta quarta

Os suspeitos foram apresentados no 1° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Dois criminosos, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos no final da tarde desta quarta-feira (8), nas proximidades de uma rede atacadista no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Eles são suspeitos de cometer assaltos na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a polícia, eles tentaram fugir da polícia por mais de um quilômetro até serem presos. No caminho, vários veículos foram batidos pelos suspeitos e pedestres quase foram atropelados.

O tenente Johnnes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) informou que as equipes tomaram conhecimento que dois suspeitos estavam cometendo arrastões em um carro modelo Celta, de cor preta e placas JHT-7705. Durante as buscas, a equipe avistou o veículo nas proximidades do Terminal de Integração 5 (T5), na Zona Leste de Manaus.

"Assim que eles perceberam a nossa presença, eles entraram na contramão, passaram pelo canteiro central e iniciamos uma intensa perseguição, que seguiu do T5 ao conjunto Ouro Verde. Lá, nós conseguimos interceptá-los. Não houve troca de tiros e, ao retiramos a dupla do carro, conseguimos apreender uma arma de fogo falsa e a quantia de R$ 250", explicou a autoridade policial.

O tenente explicou ainda que a Rocam já recebeu vídeos de uma ação criminosa cometida pelos suspeitos em uma loja de bolos no conjunto Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus, e que as vítimas já haviam reconhecido os suspeitos.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

